Катунь24: WhatsApp начал тестировать новую функцию • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

WhatsApp начал тестировать новую функцию11 февраля 2021, 17:01

Теперь одним аккаунтом в мессенджере можно будет пользоваться на нескольких устройствах сразу.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Этого обновления долго ждали пользователи, поскольку раньше приложение для компьютера требовало постоянной связи с телефоном.

Новшество появилось в свежей бета-версии 2.21.30. WhatsApp тестирует не только поддержку одновременной работы приложения на нескольких устройствах, но и полноценный веб-клиент, которому не нужно подключение смартфона.

Стабильные версии WhatsApp получат поддержку работы на нескольких устройствах позднее – конкретные сроки не называются.

Катунь24