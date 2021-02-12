Катунь24: WhatsApp начал тестировать новую функцию • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

WhatsApp начал тестировать новую функцию11 февраля 2021, 17:01
Теперь одним аккаунтом в мессенджере можно будет пользоваться на нескольких устройствах сразу.
Фото: pixabay.com
Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Этого обновления долго ждали пользователи, поскольку раньше приложение для компьютера требовало постоянной связи с телефоном.
Новшество появилось в свежей бета-версии 2.21.30. WhatsApp тестирует не только поддержку одновременной работы приложения на нескольких устройствах, но и полноценный веб-клиент, которому не нужно подключение смартфона.
Стабильные версии WhatsApp получат поддержку работы на нескольких устройствах позднее – конкретные сроки не называются.