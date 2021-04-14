Катунь24: В Алтайском крае определили нового оператора по работе с твердыми коммунальными отходами

Соглашение с предыдущим регоператором по обращению с ТКО АО «Эко-Комплекс» действовало три года, оно заканчивается 1 июня 2021 года.

Фото: Минстрой Алтайского края

На основании решения конкурсной комиссии победителем отбора признано ООО «Эко-Утилизация», сообщает Минстрой Алтайского края. Организация приступит к работе с 2 июня 2021 года.

«Эко-Утилизация» будет работать на территории Барнаульской зоны, в которую входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский. Свои обязанности компания будет исполнять в течение 9 лет, до конца 2030 года.

Соглашение с предыдущим регоператором по обращению с ТКО АО «Эко-Комплекс» действовало три года, оно заканчивается 1 июня 2021 года.

В обязанности фирмы-регоператора входит вывоз отходов с контейнерных площадок на территории населенного пункта, их дальнейшая обработка, утилизация, обезвреживание или захоронение.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае изменятся нормативы сбора коммунальных отходов.

Катунь24