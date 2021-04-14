Катунь24: В Барнауле временно снизили параметры подачи горячей воды по контуру ТЭЦ-2

Специалисты ведут работы по включению дополнительных мощностей и восстанавливают тракт топливоподачи.

Фото: Катунь 24

О временных ограничениях сообщила Сибирская генерирующая компания в своём Telegram-аккаунте.

Тепло от станции продолжают получать жители района, ограниченного улицами Северо-Западной и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80 Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западной и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

Ранее в пресс-службе СГК сообщили, что районная водогрейная котельная вышла на необходимые для качественного теплоснабжения и обеспечения жителей горячей водой параметры к 13:00 вчерашнего дня, 12 апреля 2021 года, как и планировалось. Сейчас к её мощностям подключены дома барнаульцев, живущих на территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерной и микрорайоне Поток. Это порядка 30 % потребителей ТЭЦ-2.

Напомним, 11 апреля 2021 года обрушилась верхняя часть трубы на ТЭЦ-2. Эта труба Барнаульской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1959 году. Ее высота составляла 120 метров. Последнее обследование железобетонной трубы проведено в августе 2020 года, в 2008 году – капитальный ремонт. В дальнейшем в СГК не планируют ввод. Вообще такие работы выполняют один раз в пять лет. В 2008 ее капитально ремонтировали. В 2017 проводился текущий ремонт. В дальнейшем обрушившаяся труба эксплуатироваться не будет.

Катунь24