Катунь24: В Сибири мужчина 30 лет находился в розыске и выдал себя из-за конфликта на работе

В полицию Сургута обратились медики и сообщили, что к ним в больницу пришел 31-летний мужчина, у которого огнестрельное ранение живота. Оперативники задержали подозреваемого в этом преступлении и выяснили, что тот уже 30 лет находится в федеральном розыске за вымогательство в Красноярске.

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Как сообщили в региональном МВД, между мужчинами произошел конфликт на работе. После совершения преступления 66-летний сибиряк планировал уехать из Сургута, но его успели задержать бойцы Росгвардии.

Во время дальнейшего разбирательства у полицейских вызвали сомнение документы задержанного. По отпечаткам пальцев они смогли установить его настоящие персональные данные: около 30 лет он жил под чужими именем и фамилией, так как в ноябре 1991 года был объявлен в федеральный розыск за совершение вымогательства в Красноярске.

Сейчас мужчина арестован, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также его будут судить за преступление 30-летней давности.

Катунь24