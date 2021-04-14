Катунь24: Виктор Томенко поздравил российского учёного Геннадия Саковича с 90-летием

Сегодня, 13 апреля, глава региона принял участие в заседании объединённого научно-технического совета ФНПЦ «Алтай» и Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, посвященном 90-летнему юбилею Геннадия Саковича.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

«Это человек, с именем которого связаны слова впервые, первые, самые первые», — подчеркнул глава региона.

Геннадий Сакович является создателем гептила – топлива для тяжелых ракетоносителей. Под его руководством впервые в мире было создано производство ультрадисперсных алмазов.

Виктор Томенко также отметил, что с 2006 года Геннадий Сакович стал почётным гражданином Алтайского края. Он сыграл огромную роль в развитии советской и российской науки, становлении оборонно-промышленного комплекса, в развитии Алтайского края и города Бийска.

«Город – второй по численности в крае и во многом первый по значению. Бийск стал таковым благодаря деятельности Геннадия Викторовича, его коллег, его коллектива, его воспитанников, учеников и товарищей. Это еще раз заставляет восхититься и преклониться перед этим человеком», — напомнил глава региона.

Губернатор края вручил Геннадию Саковичу знак «Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края».

Как отметил генеральный директор ФНПЦ «Алтай», кандидат технических наук Борис Певченко, творческая, производственная деятельность Геннадия Саковича оказала огромное влияние на развитие отечественной ракетостроительной отрасли.

«За годы работы ФНПЦ «Алтай» Геннадий Викторович не просто прошел путь от начальника лаборатории до генерального директора, а потом стал почетным директором нашего предприятия. Он оказал определяющее влияние на формирование его научной основы и главное – высоко работоспособного коллектива. Отрадно, что вы и сегодня находитесь в гуще научных исследований и поисков», — отметил Борис Певченко.

Директор ИПХЭТ СО РАН Сергей Сысолятин назвал Геннадия Саковича великим ученым, который внес огромный вклад в обеспечение паритета ядерных сил, в то, что «никто не строит планов нападения на нашу страну».

В ответном слове Геннадий Сакович подчеркнул, что всегда был патриотом своей страны.

«Вы правильно подчеркнули, родился я в Чите, я представитель народов нашей страны: мать — забайкалка, отец – белорус. Вырос в предгорье, где служил отец, окончил школу в Уссурийске. Всю жизнь я был верен этой большой территории нашей страны, зауральский хребет я не пересек. Я хочу, чтобы эта территория — наше Зауралье, Сибирь, Дальний Восток — развивалась и укреплялась», — подчеркнул ученый.

Катунь24