Катунь24: В МВД Алтайского края прокомментировали фейк про отравленные маски

В социальных сетях стали появляться сообщения о раздаче волонтерами якобы отравленных масок жителям домов.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

«Ходят волонтеры от различных партий от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «примерить» маску, если «подойдет», то «дадут 3-5 штук» в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто «отключается». Доступ в квартиру свободен (происходит ограбление). Не принимайте маски от посторонних лиц», – гласит текст сообщения.

ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет: никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали. Обращений от жителей края с подобными заявлениями не поступало.

Ведомство призывает граждан для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям с сомнительным контентом.

Катунь24