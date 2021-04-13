Катунь24: В правительстве Алтайского края обсудили паводковую обстановку

На сегодняшний день в регионе талыми водами подтоплено 16 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях.

Фото: altairegion22.ru

Сегодня, 12 апреля, на оперативном совещании в правительстве края о текущей паводковой обстановке доложил руководитель Управления по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае Михаил Плешивцев.

Он сообщил, что на базе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организована работа межведомственного штаба. 11 апреля в Алтайский край прибыла аэромобильная группа Сибирского спасательного центра МЧС России в составе 40 человек и 14 единиц техники. Оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели поисково-спасательного отряда Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае действуют в Третьяковском, Шипуновском, Краснощековском районах. Они отслеживают текущую паводковую ситуацию и планируют дальнейшие действия по предупреждению или ликвидации подтоплений, оказывают необходимую помощь населению. Развернуто пять водоналивных дамб. 9, 10 апреля проведены взрывные работы на реке Чарыш – всего совершено 35 подрывов.

По оперативным данным, на 12 апреля уровень воды в реках ниже критической отметки. В Петропавловском районе подтоплено два жилых дома – уровень воды над полом составляет более 5 сантиметров. Затруднен проезд к 29 жилым домам – в Краснощековском и Третьяковском районах.

Губернатор Виктор Томенко поручил Управлению по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае совместно с МЧС контролировать представление информации о прохождении паводка.

Катунь24