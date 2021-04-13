Катунь24: В Барнауле неизвестный мужчина ограбил офис микрозаймов

Катунь24: В Барнауле неизвестный мужчина ограбил офис микрозаймов13.04.2021
После этого он скрылся на автобусе 53 маршрута.
Фото: Инцидент Барнаул
Утром 12 апреля 2021 года в Барнауле неизвестный мужчина похитил 20 тысяч рублей из офиса микрокредитной компании по адресу: Антона Петрова, 170г.
О случившемся сообщили участники паблика «Инцидент Барнаул». По их словам, мужчина угрожал сотрудникам ножом.
На месте происшествия работает полиция.
Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку, черную шапку с отворотом, синие джинсы, черные ботинки.