Катунь24: В Барнауле неизвестный мужчина ограбил офис микрозаймов

После этого он скрылся на автобусе 53 маршрута.

Фото: Инцидент Барнаул

Утром 12 апреля 2021 года в Барнауле неизвестный мужчина похитил 20 тысяч рублей из офиса микрокредитной компании по адресу: Антона Петрова, 170г.

О случившемся сообщили участники паблика «Инцидент Барнаул». По их словам, мужчина угрожал сотрудникам ножом.

На месте происшествия работает полиция.

Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку, черную шапку с отворотом, синие джинсы, черные ботинки.

Катунь24