Катунь24: Виктор Томенко поручил контролировать качество обслуживания потребителей в зоне Барнаульской ТЭЦ-2

На аппаратном совещании в правительстве Алтайского края глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о ситуации, связанной с теплоснабжением территории, входящей в зону охвата ТЭЦ-2. В городе объявлен режим повышенной готовности.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Напомним, обрушение верхней части второй дымовой трубы станции произошло 11 апреля в 20:19. Пострадавших в результате инцидента на станции нет. В 22:00 состоялось совещание с участием заместителя председателя правительства края Александра Климина.

«За прошедшую ночь удалось организовать подачу теплоснабжения по всему контуру ТЭЦ-2. Запущена котельная, которая охватывает территорию в границах улиц Попова, Гущина, Озерной, зоны Потока. Есть проблема: температура теплоносителя на выходе составляет сейчас 65 градусов при нормативе 72. Думаю, что к 16:00 ситуацию исправим: температура теплоносителя поднимется до норматива. Удалось переключить часть контура ТЭЦ-2 на контур ТЭЦ-3 в границах улиц Профинтерна, Партизанской и проспекта Ленина. Здесь проблем нет, теплоснабжение устойчиво. Оставшаяся часть контура ТЭЦ-2 осуществляется котлами самой ТЭЦ-2», — доложил Вячеслав Франк.

Стоит отметить, что в зоне действия ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тысяч человек.

Сегодня, 12 апреля, в 8:30 прошло заседание комиссии по ЧС города Барнаула, организован мониторинг состояния объектов социального назначения, жилищного фонда, сформирован штаб по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации. Организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения, Министерством промышленности и энергетики края по контролю за складывающейся ситуацией.

Губернатор края Виктор Томенко поручил сформировать четкий механизм получения информации от потребителей.

«Необходимо следить не только за тем, что происходит у ресурсоснабжающих организаций, но и у потребителей. При такой температуре теплоносителей на подаче с учетом плюс десяти градусов в течение дня вряд ли кто-то почувствует разницу. Но надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и ее анализировать. Прошу вас чутко относиться к тем заявлениям, сигналам граждан, организаций, учреждений, которые будут поступать. Прошу также оперативно, в регулярном режиме информировать о ситуации жителей города», — отметил глава региона.

Катунь24