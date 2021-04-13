Катунь24: В Барнауле произошла серьезная авария на Змеиногорском тракте

По информации, которую сообщили katun24.ru очевидцы ДТП, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус.

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу

Авария произошла сегодня, 12 апреля 2021 года, на Змеиногорском тракте около дома № 49.

Водитель автомобиля Toyota Sprinter, 1969 года рождения, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Hyundai County. Сотрудники полиции, работавшие на месте, сообщили, что водитель автомобиля и его пассажир, женщина 1972 года рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Автобус был без пассажиров, водитель не пострадал.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Виновника ДТП установит следствие.

Катунь24