Катунь24: В Алтайском крае из-за паводка перекрыты две автодороги

Катунь24: В Алтайском крае из-за паводка перекрыты две автодороги13.04.2021
Паводковая обстановка на дорогах Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.
Фото: Минтранс Алтайского края
Ограничения действуют по двум автодорогам: Калининский – Сибирячиха – Александровка в Солонешенском районе и Алейск – Безголосово – а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.
Движение на подъезде к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе для легкового транспорта восстановили.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.