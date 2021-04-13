Катунь24: В Алтайском крае из-за паводка перекрыты две автодороги

Паводковая обстановка на дорогах Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

Фото: Минтранс Алтайского края

Ограничения действуют по двум автодорогам: Калининский – Сибирячиха – Александровка в Солонешенском районе и Алейск – Безголосово – а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.

Движение на подъезде к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе для легкового транспорта восстановили.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Катунь24