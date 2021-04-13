Катунь24: В РПЦ разработали правила изгнания бесов

В церкви подготовили документ, который определяет проведение практики экзорцизма – изгнания бесов или другой темной силы из человека или места.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии, главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона Волоколамского.

По его словам, далеко не каждая церковь практикует эту процедуру. Поэтому документ содержит историю этого обряда и предложения по регламентации.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», – сказал он.

Официальный регламент пока что не опубликован, поэтому митрополит не стал раскрывать его содержания.

Катунь24