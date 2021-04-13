Катунь24: В Барнауле ввели режим повышенной готовности после обрушения части трубы на ТЭЦ-2

Сегодня, 12 апреля 2021 года, в администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк.

Фото: Администрация Барнаула

В заседании приняли участие министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, директор БТСК Александр Гросс, заместители главы администрации, главы администраций районов и руководителей профильных комитетов администрации города.

Вячеслав Франк доложил, что на ТЭЦ-2 создали оперативный штаб, для разработки плана ликвидации инцидента в Барнаул прибыл заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров, на месте работают дежурные бригады СГК, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС Барнаула и полиции.

Часть потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 перевели на ТЭЦ-3 – это около 30 % (район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанской, Ленина, Молодежной). Благодаря подключению районной водогрейной котельной теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечили потребителей территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерной и микрорайона Поток. Это еще порядка 30 % потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13:00.

Вячеслав Франк дал поручение заместителю администрации города по городскому хозяйству Сергею Пашковскому совместно с главами районных администраций, комитетами ЖКХ и образования проводить мониторинг температуры в социальных учреждениях и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения. Также будет организован штаб в администрации города и рабочие группы в районах, где будет аккумулироваться вся оперативная информация, отметили в пресс-службе администрации Барнаула.

По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности.

Напомним, 11 апреля в 20:19 произошло обрушение верхней части трубы на ТЭЦ-2.

Катунь24