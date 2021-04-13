Катунь24: В России запатентовали спрей для носа от коронавируса

Препарат «МИР-19» (расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК») предназначен для профилактики и лечения COVID-19. Его будут выпускать в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.

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Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на препарат для лечения и профилактики коронавируса «МИР-19». Информация об этом появилась на сайте ФМБА.

«Лекарственный препарат «МИР-19» предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, методом ингаляционного или интраназального введения»,— говорится в сообщении ФМБА.

Отмечается, что первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость, уже завершена. Сейчас начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Катунь24