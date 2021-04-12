Катунь24: Врачи назвали худшие продукты для вечернего перекуса

На качество сна может повлиять съеденная перед ним острая или сладкая пища.

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Исследование провела компания Sleep Foundation, сообщает «Профиль». Согласно результатам, по время сна могут наблюдаться скачки уровня глюкозы в крови, однако здоровых людей этот процесс обычно не беспокоит. Независимо от того, спит ли человек ночью или нет, уровень сахара в естественным образом повышается из-за циркадных ритмов. Кроме того, при падении уровня сахара в крови выделяется адреналин. Помимо сладкого, аналогичные процессы провоцирует и выпитый перед сном алкоголь.

«Серьезным виновником нарушения сна является колебание уровня сахара в крови, которое отвечает за пробуждение в ранние часы. Углеводы, как правило, вызывают у людей сонливость из-за повышения уровня серотонина», – отметил американский сомнолог Майкл Бреус.

Учёный также отметил, что перед сном лучше не употреблять пищу, провоцирующую желудочно-кишечные расстройства или легкую аллергию. Для многих людей это – острая еда.

Новое исследование также предполагает, что недостаток качественного сна может увеличить риск развития деменции и проблем с сердцем.

Катунь24