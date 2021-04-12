Катунь24: В Алтайском крае автомобиль врезался в остановку и в дом

Пассажирка, сидевшая на переднем сидении машины, умерла от полученных травм на месте до прибытия скорой помощи.

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

ДТП произошло в Рубцовске. О происшествии сообщили подписчики группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте».

Авария случилась сегодня, 11 апреля 2021 года, в районе шести утра. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при движении по ул. Пролетарская от ул.Чехова в направлении ул. Мануковского, наехал на остановку общественного транспорта. Далее машина врезалась на ограждение дома №1Б по ул. Мануковского и на стоящий на участке автомобиль ВАЗ-2106. После этого Lexus отбросило на сам дом.

В пресс-службе ГИБДД, по информации автора поста в группе «Инцидент Рубцовск», сообщили, что пассажирка Lexus умерла до приезда скорой помощи. Она находилась на переднем пассажирском сидении. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Катунь24