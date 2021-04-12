Катунь24: В 14 населённых пунктах Алтайского края зарегистрировали подтопления

В сложной паводковой обстановке находятся жители девяти районов региона.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на сегодняшний день, 11 апреля 2021 года, подтопления зафиксированы в Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах. Подтоплено 12 жилых домов, 115 приусадебных участков и 6 местных дорог.

Вчера, 10 апреля 2021 года, специалисты провели 18 подрывов на реке Чарыш с помощью сброса взрывчатых веществ с отложенным детонированием. В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС России провдят информирование граждан и подворовые обходы. По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест. В готовности к развертыванию находятся 9 пунктов временного размещения. Установлены водоналивные дамбы на прибрежной территории в населенном пункте Карпова-2 Краснощековского района, в готовности к установке 8 комплектов в селе Белоглазово Шипуновского района.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организован сбор и обработка поступающих сведений, проинформированы все задействованные в совместной работе службы и структуры, организован постоянный информационный обмен. По всем возникающим вопросам можно позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19.

Катунь24