Катунь24: В России определили порядок покупки лекарств для детей со сложными и редкими заболеваниями

Потребность в препаратах теперь будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Закупать соответствующие препараты будет не только Минздрав или подведомственные ему учреждения, но и сам фонд. Также в фонде будут следить за поставками и, в случае необходимости, перераспределять препараты между медицинскими организациями.

Если ребенок, нуждающийся в определенном виде лекарств, находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, то его родители могут получить лекарства за него. Сделать это они могут непосредственно в медицинской организации или в аптеке. Рецепт для этого будет бесплатным.

Кроме порядка закупки лекарств и медицинских изделий правительство утвердило и правила ведения информационного ресурса для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда «Круг добра». Он войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В этом ресурсе будут отражены заявки регионов на получение лекарства, запросы родителей пациентов и перечень заболеваний, с которыми работает фонд.

Вопросы оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями обсуждались президиумом Координационного совета при правительстве в ходе заседания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 6 апреля 2021 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что тогда на закупку необходимых для этих целей лекарств было направлено 10 млрд рублей.

Катунь24