Катунь24: В День космонавтики в Алтайском крае перекроют участок трассы

Движение транспорта ограничат в связи с плановым движением военных колонн в понедельник, 12 апреля, сообщает СМИ Госавтоинспекция региона.

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Движение будет ограничено для всех видов транспорта с 14 до 16:30 на участке автомобильной дороги «н.п. Бобровка — а/д «Фирсово — Бобровка — Рассказиха» — н.п. Фирсово — подъезд к Фирсово — трасса Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи».

ГИБДД просит автомобилистов с пониманием отнестись к временно затрудненной дорожной обстановке.

Катунь24