Катунь24: Власти Алтайского края выясняют детали трагедии в рубцовском лицее

Минобрнауки Алтайского края уже направило необходимые запросы к руководству лицея.

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, школьница погибла после беседы с завучем городского лицея «Эрудит». Накануне завуч вызвала девочку и её маму на беседу, где сделала выговор за видеоролик в TikTok.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональное Министерство образования и науки выясняют подробности произошедшего: отправлены запросы к руководству лицея и управлению образования Рубцовска.

Завтра утром, 12 апреля 2021 года, представители власти выедут в Рубцовск для выяснения деталей произошедшего, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. На месте будет также организован личным прием родителей учащихся лицея.

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Катунь24