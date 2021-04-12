Катунь24: В России изменились правила использования материнского капитала

С сегодняшнего дня, 11 апреля 2021 года, женщины, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

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Новые возможности появились в связи с принятым в 2020 году федеральным законом, который позволяет родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям. Например, для того, чтобы купить жилье или потратить средства на образование ребенка, но что-то пошло не так и средства так и не были использованы. В результате деньги «зависли» на счете в Пенсионном фонде, разъясняет «Российская газета».

До настоящего времени порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, отсутствовал. Теперь у женщин снова появилась возможность инвестировать маткапитал. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги потратить, написав заявление. Если за полгода она ничего не решила, можно еще подумать, написав заявление в ПФР о продлении этого срока. Даётся возможность только один раз.

Катунь24