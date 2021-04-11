Катунь24: В Алтайском крае сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили с тонировкой

С 19 по 28 апреля 2021 года инспекторы проведут рейд «Тонировка».

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В Госавтоинспекции края напоминают, что управление автомобилем, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, влечет административный штраф в размере 500 рублей.

Если водитель откажется от устранения нарушения, то регистрационный учет автомобиля будет прекращен.

При повторном выявлении нарушения нарушителям грозит штраф либо административный арест сроком до 15 суток. Отмечается, что использование съемной «тонировки» также расценивается как правонарушение.

«Опасность управления транспортным средством с тонированными стеклами в том, что тонировка сильно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и темное время суток, в связи с чем, увеличивается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Стоит отметить, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. При наличии наружных зеркал заднего вида ограничения в отношении задних стекол отсутствуют», — подчеркнули в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Катунь24