Катунь24: В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет «Космофест»

Парк совместно с барнаульским планетарием приготовил программу, посвященную 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос.

Фото: pixabay.com

Тематические мероприятия откроет фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», которая будет проходить весь апрель в планетарии.

12 апреля в 12:00 на его астроплощадке можно будет наблюдать за Солнцем.

17 апреля с 14:00 также можно будет посмотреть в телескоп на дневное светило, а также посетить выставку «Сыны Алтая — космосу» и сфотографироваться с макетами ракет.

В 15:00 на центральной аллее парка пройдет концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP» с программой «Трава у дома». Также посетителей парка ждет «космическая» викторина с призами.

Катунь24