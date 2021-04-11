Катунь24: В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет «Космофест»11.04.2021
Парк совместно с барнаульским планетарием приготовил программу, посвященную 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос.
Фото: pixabay.com
Тематические мероприятия откроет фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», которая будет проходить весь апрель в планетарии.
12 апреля в 12:00 на его астроплощадке можно будет наблюдать за Солнцем.
17 апреля с 14:00 также можно будет посмотреть в телескоп на дневное светило, а также посетить выставку «Сыны Алтая — космосу» и сфотографироваться с макетами ракет.
В 15:00 на центральной аллее парка пройдет концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP» с программой «Трава у дома». Также посетителей парка ждет «космическая» викторина с призами.