Катунь24: Вывез в безлюдное место: бийчанин жестоко избил подростка палкой ради телефона и денег

Мужчина свою вину признал полностью.

Фото: Следком по Алтайскому краю

В ноябре 2020 года 21-летний бийчанин подъехал к дому 17-летнего знакомого и попросил его спуститься, чтобы поговорить. Когда подросток сел в машину, злоумышленник отвез его на безлюдный участок. Там он начал избивать юношу, требуя отдать ему дорогостоящий телефон и деньги.

После этого разъяренный бийчанин взял веревку и начал сдавливать подростку шею, нанося удары палкой. Когда парень пообещал отдать ценности, обвиняемый отвез его домой. Но получить желаемый телефон и деньги бийчанин не смог — там ему помешали родственники потерпевшего.

Юноша получил травмы различной степени тяжести, в том числе, черепно-мозговую травму.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. В феврале 2021 года его осудили за совершение аналогичного преступления в отношении мужчины. Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24