Катунь24: В Алтайском крае продолжается работа по контролю за паводковой ситуацией

Уровни воды в реках постоянно колеблются, происходят подъёмы и спады, но критические значения пока нигде не превышены, рассказали в МЧС.

Embedded video for В Алтайском крае продолжается работа по контролю за паводковой ситуацией

Отмечаются ледоходные явления. Подтопленных домов нет, но в нескольких районах зафиксированы случаи скопления талых вод в низменных местах.

В зонах особого риска работают оперативные группы главка с беспилотными авиасистемами. Визуальный осмотр с высоты даёт дополнительную информацию по обстановке в акваториях рек. Вчера облёт провели в Третьяковском районе (село Староалейское), группа беспилотной авиации работает и в находящемся на особом контроле Солонешенском районе. Также мониторинг произведут в Поспелихинском районе.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 11 апреля продолжится подъем уровней воды, ожидается вскрытие реки Чарыш в районе совхоза Чарышский, ожидается достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Катунь24