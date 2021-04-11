Катунь24: В Алтайском крае стало больше многодетных семей

Сейчас в регионе проживает 30 573 многодетные семьи, в которых воспитывают 103 152 ребенка в возрасте до 18 лет.

Многодетными считаются родители или усыновители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. По данным аналитических исследований Министерства социальной защиты Алтайского края, в регионе прослеживается тенденция к увеличению многодетных семей.

«Если рассматривать последнее десятилетие, то число многодетных граждан в Алтайском крае выросло более чем в два раза. В 2010 году в крае насчитывалось 13 560 многодетных семей. А спустя 10 лет их становится с каждым годом все больше. Ежегодно многодетные семьи из муниципалитетов подают заявку на участие в федеральном конкурсе «Семья года» и, как правило, побеждают в одной из номинаций. Кроме этого, увеличению количества многодетных семей способствует также всесторонняя поддержка со стороны государства. На территории Алтайского края реализуют национальный проект «Демография» и наше ведомство исполняет его по многим направлениям. В крае всегда стараются поддержать семьи с детьми, пожилых и маломобильных граждан и сделать их жизнь комфортнее», — отмечает заместитель министра, начальник управления по социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева.

В ведомстве также отметили, что 60% многодетных семей проживают в сельской местности, 40% — в городах региона. Это объясняется тем, что Алтайский край принадлежит к числу аграрных регионов. В регионе больше сельских муниципальных образований, соответственно, и количество многодетных семей, проживающих в этих территориях, отличается от количества многодетных семей, проживающих в городах.

В Барнауле сейчас проживает 12 308 многодетных семей.

Катунь24