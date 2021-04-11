Катунь24: В Барнауле начали строить многоэтажку с семикомнатными квартирами

Новый жилой комплекс «Arthouse» возведут на ул. Партизанской, 175.

Фото: Алтайский портал недвижимости

Сейчас на этом участке уже огородили и расчистили площадку, собирают башенный кран и подвозят технику. Жилой комплекс будет состоять из двух высоток – 18 и 25 этажей. На последних уровнях во второй башне расположат двухэтажные пентхаусы со свободной планировкой. Их общая площадь будет достигать 200–230 кв. м. Планируется, что здесь разместятся по два санузла и балкона и можно будет обустроить как минимум по 7 комнат. Однако таких эксклюзивных квартир будет всего две, большинство будут одно- и двухкомнатные. В общей сложности их построят 257. В большой свечке предусмотрено четыре лифта, в маленькой – два.

У жильцов домов будет собственная подземная парковка. На первых этажах разместят офисы, детские игровые комнаты и зону ресепшн. Во дворе обустроят оригинальный сад с кольцом из лип по периметру и зелеными «комнатами».

Как отмечает Алтайский портал недвижимости, проект этого ЖК не был согласован на Градосовете и его отправили на корректировку.

«Однако, городу известны случаи, когда, несмотря на замечания Градосовета, ЖК все равно начинали реализовывать в первоначальном виде или вносили изменения уже в процессе строительства. Так, например, СЗ «Адалин-Строй» год назад получил разрешение и начал возводить ЖК «Мичурин парк» на ул. Власихинской, 65а, хотя эксперты тоже не пропускали и рекомендовали дорабатывать проект», — сказано в на сайте.

Катунь24