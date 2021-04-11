Катунь24: В Барнауле начали достраивать набережную Оби

Стоимость работ составит 65 миллионов рублей.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на краевой минтранс, в краевой столице возобновили благоустройство набережной Оби под и рядом с Новым мостом. Прогулочная зона соединит существующую набережную у Нагорного парка и территорию Речного вокзала.

Планируется, что по обе стороны пешеходной зоны установят освещение, поставят ограждения у воды, поставят лавочки и беседки, а также приведут в порядок тротуар и лестницы моста.

Катунь24