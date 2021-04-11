Катунь24: В Барнауле локализовали крупный пожар на площади 1200 кв. м. Кадры с квадрокоптера

Напомним, вчера вечером в краевой столице загорелось здание по адресу: ул. Власихинская, 177.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным МЧС, к тушению пожара привлекалось: 150 человек, 49 единиц техники, из них от МЧС России: 112 человек и 34 единицы техники.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: В МЧС рассказали подробности серьезного пожара в барнаульском офисно-складском комплексе

Площадь пожара составила около 1200 квадратных метров.

Работа на месте происшествия продолжается.

О пострадавших не сообщается.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24