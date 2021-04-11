Катунь24: В Барнауле локализовали крупный пожар на площади 1200 кв. м. Кадры с квадрокоптера

Катунь24: В Барнауле локализовали крупный пожар на площади 1200 кв. м. Кадры с квадрокоптера

11.04.2021 0 Автор Горняк22

Напомним, вчера вечером в краевой столице загорелось здание по адресу: ул. Власихинская, 177.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным МЧС, к тушению пожара привлекалось: 150 человек, 49 единиц техники, из них от МЧС России: 112 человек и 34 единицы техники.

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Площадь пожара составила около 1200 квадратных метров.

Работа на месте происшествия продолжается.

О пострадавших не сообщается.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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