Катунь24: В Барнауле локализовали крупный пожар на площади 1200 кв. м. Кадры с квадрокоптера

Катунь24: В Барнауле локализовали крупный пожар на площади 1200 кв. м. Кадры с квадрокоптера11.04.2021
Напомним, вчера вечером в краевой столице загорелось здание по адресу: ул. Власихинская, 177.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
По данным МЧС, к тушению пожара привлекалось: 150 человек, 49 единиц техники, из них от МЧС России: 112 человек и 34 единицы техники.
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Площадь пожара составила около 1200 квадратных метров.
Работа на месте происшествия продолжается.
О пострадавших не сообщается.
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