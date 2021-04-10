Катунь24: В МЧС рассказали подробности серьезного пожара в барнаульском офисно-складском комплексе

Катунь24: В МЧС рассказали подробности серьезного пожара в барнаульском офисно-складском комплексе10.04.2021
Сегодня, 9 апреля 2021 года, в Барнауле по адресу: ул. Власихинская, 177 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:14.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На месте происшествия пожарным удалось выяснить, что горит кровля одноэтажного складского здания.
Площадь пожара предварительно около 800 квадратных метров.
Как отмечают в МЧС, тушение осложняет большая пожарная загрузка.
На месте работают 92 человека, 28 единицы техники, из них от МЧС России: 89 человек и 25 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован. Работа продолжается.
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