Катунь24: В МЧС рассказали подробности серьезного пожара в барнаульском офисно-складском комплексе

Сегодня, 9 апреля 2021 года, в Барнауле по адресу: ул. Власихинская, 177 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:14.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На месте происшествия пожарным удалось выяснить, что горит кровля одноэтажного складского здания.

Площадь пожара предварительно около 800 квадратных метров.

Как отмечают в МЧС, тушение осложняет большая пожарная загрузка.

На месте работают 92 человека, 28 единицы техники, из них от МЧС России: 89 человек и 25 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован. Работа продолжается.



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