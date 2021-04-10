Катунь24: В Барнауле вандалы восстановили арт-объект, который сами же ранее испортили

Катунь24: В Барнауле вандалы восстановили арт-объект, который сами же ранее испортили10.04.2021
Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте экошколы «Чистые берега».
Фото: Экошкола «Чистые берега»
«Отдельно хочется поблагодарить за сознательность и ответственность в восстановлении. Очень хочется, чтобы в последующем ручки оставались в таком же белоснежном виде и продолжали в дальнейшем защищать наше молодое деревце», — сказано в сообщении.
Активисты предупредили, что скульптура пока сохнет, поэтому нужно быть аккуратнее.
Напомним, что в Барнауле молодые люди разрисовали арт-объект, символизирующий заботу человека о природе. Они раскрасили ногти на бетонной скульптуре рук, расположенной вблизи реки Барнаулки.