Катунь24: В Барнауле вандалы восстановили арт-объект, который сами же ранее испортили

Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте экошколы «Чистые берега».

Фото: Экошкола «Чистые берега»

«Отдельно хочется поблагодарить за сознательность и ответственность в восстановлении. Очень хочется, чтобы в последующем ручки оставались в таком же белоснежном виде и продолжали в дальнейшем защищать наше молодое деревце», — сказано в сообщении.

Активисты предупредили, что скульптура пока сохнет, поэтому нужно быть аккуратнее.

Напомним, что в Барнауле молодые люди разрисовали арт-объект, символизирующий заботу человека о природе. Они раскрасили ногти на бетонной скульптуре рук, расположенной вблизи реки Барнаулки.

Катунь24