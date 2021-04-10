Катунь24: Виктор Томенко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию первого полета человека в космос

Юбилейную дату отметили сегодня, 9 апреля, в концертном зале «Сибирь». В рамках торжественного мероприятия, посвященного 60-летию первого полета человека в космос, вручены награды Алтайского края ветеранам и военнослужащим Вооруженных сил России.

Фото: Правительство Алтайского края

«На пути освоения космического пространства было немало нового — открытий, достижений. История не так часто сохраняет в памяти имена первых. Но имя Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года стало известно сразу всему миру и останется на все времена», — подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, в Алтайском крае дислоцированы части Космических войск, которые обеспечивают проведение стартов с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. Именно сегодня, 9 апреля, боевые расчеты этих частей принимали непосредственное участие в обеспечении запуска ракеты-носителя «Союз-2.1А» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18». Ракета стартовала с космодрома Байконур в 10:42 по московскому времени.

Глава региона поблагодарил военнослужащих и ветеранов специальных войск за их труд.

«Хотел бы выразить слова глубокой благодарности тем, чья жизнь, работа, служба связаны с деятельностью по освоению космического пространства. Низкий вам поклон и огромная благодарность за ваш труд — он такой же самоотверженный и всепоглощающий, как труд и работа тех, кто только начинал, готовил саму возможность освоения человеком космоса, и требует того, чтобы люди отдавались этой работе полностью», — отметил Губернатор края.

В числе награжденных сегодня — ветеран Вооруженных сил России Петр Ганьжин, который служил в войсковой части №85906, расположенной на территории края. Петр Александрович был призван в армию в 1959 году. В этом же году было объявлено о создании Ракетных войск стратегического назначения. Наш земляк 10 лет прослужил на космодроме Байконур. В его задачи входило обеспечение связью полигона, штабов, измерительных пунктов, которые отслеживали полет. Петр Ганьжин работал в составе боевого расчета, который принимал участие в запуске первого космического корабля с Юрием Гагариным на борту. Впоследствии он также участвовал в подготовке к полетам других экипажей, в числе которых были знаменитые космонавты — Валентина Терешкова, Герман Титов, Павел Попович и другие.

Катунь24