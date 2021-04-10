Катунь24: В магазин на лодке: четыре дома в алтайском селе оказались отрезаны из-за паводка

Вода подходит к домам на прибрежных территориях Краснощековского района. Из-за паводка четыре дома оказались отрезаны от села Карпово Второе. Это связано с ледовыми заторами на реке Чарыш. Как борются в районе со стихией, узнала наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В магазин на лодке: четыре дома в алтайском селе оказались отрезаны из-за паводка

Река Чарыш освободилась ото льда. Для кого-то красивое зрелище и символ прихода весны, а для жителей Краснощековского района новые проблемы. Из-за талых вод и вскрытия рек в села пришла первая волна паводка. Жители села Карпово Второе до сих пор вспоминают, как затопило их дома в 2014 году.

Сейчас на реке Чарыш образовалось несколько ледовых заторов. Они преграждают дорогу воде, поэтому она идет в обход по селам. Лед цепляется за мелководье, и нужно время, пока река сама протолкнет затор. Естественные процессы природы наносят вред частной собственности. Четыре дома отрезаны от населенных пунктов, спасатели переправляют людей на лодках до магазинов. Поднимается и уровень грунтовых вод: они подтапливают погреба.

В Краснощековский район приехала опергруппа МЧС. С собой специалисты привезли пять комплектов водоналивных рукавных дамб, одну из которых уже установили на берегу реки Березовка.

По словам сотрудников МЧС, ситуация в районе постоянно меняется, уровень воды колеблется в Чарыше и малых реках. Ведется мониторинг при помощи вертолетов и дронов. Если ситуация станет критической, заторы на реках будут взрывать.

Катунь24