Катунь24: В Барнаул доставили все 300 байдарок для барнаульского этапа Кубка мира

Суда приобретены на средства Фонда поддержки олимпийцев России.

Фото: Алтайский спорт

Лодки изготовлены португальской компанией Nelo и польской фирмой Plastex, все модели одобрены Международной федерацией каноэ (ICF) для использования на международных соревнованиях.

Предоставление лодок всем участникам соревнований было одним из условий проведения Кубка мира в Сибири, так как свои суда спортсмены привезти просто не успели бы, ведь I этап Кубка мира состоится в венгерском городе Сегед 12−16 мая, и останется меньше недели до старта II этапа (20−23 мая в Барнауле).

Предполагается, что часть судов после проведения Кубка мира останется на Алтае, а остальные будут переданы сборным командам России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает «Алтайский спорт».

Катунь24