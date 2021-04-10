Катунь24: В Барнауле появился магазин нового формата «ZooМир Клёвый»

Помимо традиционных зоотоваров здесь можно приобрести товары для сельхозживотных и домашней птицы, а также для активного отдыха и рыбалки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле появился магазин нового формата «ZooМир Клёвый»

Торговая сеть «ZooМир» представлена магазинами в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске и Республике Алтай. Их отличительной особенностью является наличие в ассортименте самостоятельно произведенной продукции, которая стала популярна благодаря высокому качеству и доступной цене.

Именно из-за того, что «ZooМир» производит комбикорма и премиксы под ТМ «Биокорм», частые посетители магазинов – это владельцы продуктивных домашних животных и птиц. А ветврачи, заводчики и представители питомников находят все необходимое в широком ассортименте ветеринарных препаратов. Здесь помогут не только подобрать аксессуары для животного, но и рассказать, как правильно о нем позаботиться, получить квалифицированную консультацию ветспециалиста. Например, весной важно обработать питомца от клеща. Сделать это можно с помощью капель на холку от блох и клещей. Главное – нанести их правильно!

В «ZooМире» более 20 тысяч наименований товаров, в числе которых вы найдете декоративных животных (например, морских свинок и кроликов), птиц и рыб. В торговой сети постоянно проходят акции и действует особая система скидок. По всем вопросам можно обратиться в единую справочную службу сети магазинов «ZooМир»: 8 800 700 4261.

Катунь24