Катунь24: В Алтайском крае за день прошли вакцинацию 5000 человек

В регионе продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com

В настоящее время в Алтайском крае, по данным регионального Минздрава, прививается свыше 120 тысяч человек. За последние сутки объем прошедших вакцинацию увеличился почти в два раза: если ранее медорганизации прививали по 2500 человек, то за последние сутки прививку против коронавирусной инфекции поставили 5047 человек.

Достичь данного результата удалось благодаря активной работе медорганизаций на местах. Центральные районные больницы организуют в муниципальных образованиях по несколько пунктов вакцинации, активно задействуют мобильные ФАПы при вакцинации жителей в удаленных селах и активно сотрудничают с соцзащитой для подвоза к пунктам вакцинации маломобильных граждан.

Самыми активными желающими пройти вакцинацию в Алтайском крае по-прежнему остаются граждане старше 60 лет, жители, которые в большей степени подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. Таких в крае 65 543 человека – это более 55 % от общего числа прошедших вакцинацию. Среди них 160 человек старше 90 лет.

Катунь24