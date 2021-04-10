Катунь24: Виктор Томенко обсудил цены на яйца с руководителями алтайских птицефабрик

Глава региона посетил птицефабрику «Молодежная» в Первомайском районе, где провел рабочее совещание с участием руководителей крупнейших птицефабрик Алтайского края. Эти предприятия формируют весь объем производимого сегодня в крае пищевого яйца.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Стоимость данного продукта значительно выросла по сравнению с прошлым годом — примерно на 70 %.

Хотя в Алтайском крае цены на пищевое яйцо и продолжают оставаться самыми низкими в стране и в Сибирском федеральном округе, но значительный рост стоимости продукта заставляет органы власти внимательно изучить вопросы ценообразования в торговых сетях и погрузиться в ситуацию, которая складывается у сельхозтоваропроизводителей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Птицефабрики Алтайского края ежегодно выпускают порядка 850 миллионов яиц. Чуть больше половины всего производимого в Алтайском крае пищевого яйца продается за пределы региона, в том числе экспортируется в другие страны. При этом на розничном рынке края объем такой продукции наполовину формируется поставками извне, из других регионов страны. В существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение цен на зерно, ветпрепараты и другие составляющие.

Была детально рассмотрена ситуация на отдельных предприятиях отрасли. На самой крупной в крае птицефабрике «Комсомольская» Павловского района за первый квартал этого года валовое производство яиц составило 86 миллионов штук, что немного ниже аналогичного периода прошлого года. Как рассказал соучредитель предприятия Денис Старовойтов, связано это с тем, что птицефабрикой в прошлом году принято решение строительства современных 10-ярусных птичников. Из-за пандемии процесс получения федеральной экологической экспертизы на строительство объектов затянулся. Ввод двух птичников запланирован на этот год. Запуск объектов позволит птицефабрике выйти на более высокие объемы производства яиц уже в будущем году.

Ценовую ситуацию на яйца в данный момент связывают с несколькими факторами. Во-первых, с сезонным, ввиду того что накануне пасхальных праздников традиционно возрастает спрос на яйцо. Во-вторых, на себестоимости продукции птицефабрик сказываются растущие затраты на составляющие рациона для птицы, упаковочные материалы и другие материально-технические ресурсы. Стабилизация цен на пищевое яйцо ожидается в ближайший месяц.

«Мы сверили позиции по поводу того, чтобы рост отпускной цены на птицефабриках и рост стоимости в торговых сетях должен быть обоснованным, осмысленным. Федеральной антимонопольной службой проведен целый ряд проверок, нарушений антимонопольного законодательства не зафиксировано. У наших производителей яйца есть понимание того, насколько ответственная и в то же время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик, маховик инфляции в этом сегменте продукции», — прокомментировал Виктор Томенко итоги рабочего совещания.

В ходе совещания была рассмотрена ситуация, складывающаяся и на рынке мяса птицы. Представители Группы «Черкизово» подтвердили намерения реализовать инвестиционные планы по увеличению объемов производства куриного мяса и с учетом складывающейся экономической ситуации ответственно выстраивать ценовую политику.

Руководитель птицефабрики «Молодежная» Евгений Давыдов провел для губернатора экскурсию по площадкам предприятия, рассказал о проводимой реконструкции производственных мощностей.

Катунь24