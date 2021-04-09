Катунь24: Виктор Томенко провёл заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

На заседании подвели итоги работы в 2020 году и дали оценку её эффективности.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Виктор Томенко провёл заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

В 2020 году количество ДТП, а также раненых и погибших в них людей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 10 %. Сотрудники ГИБДД выявили 48 мест концентрации ДТП. 35 из них в Барнауле.

Виктор Томенко призвал уделить особое внимание организации движения на пешеходных переходах, за 5 лет их количество в Алтайском крае увеличилось почти в 2 раза. Губернатор потребовал проводить необходимое обустройство переходов, наносить светоотражающую пленку и дублирующие знаки, чтобы максимально повысить безопасность людей. Также министр финансов края Данил Ситников сообщил, что по итогам 2020 года объем дорожного фонда края увеличился с 11 до 13 млрд рублей с учетом дополнительно принятых решений, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Отметим, что дополнительные средства направляются, в том числе, на приобретение дорожной техники муниципалитетам и «Алтайавтодору».

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