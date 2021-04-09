Катунь24: В Барнауле осудили молодого сбытчика наркотиков

Суд вынес приговор молодому человеку, который в августе 2020 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов при формировании «закладок» с наркотическими средствами. На момент задержания осужденному было всего 17 лет.

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Как сообщили в краевой прокуратуре, в ходе досмотра у него изъяли около 30 свёртков с приготовленными для сбыта наркотиками.

В ходе предварительного расследования парень признался в преступлении, указал места, где ранее сформировал тайники, предоставил свой телефон, содержащий сведении о координации его действий неизвестными лицами, тем самым активно помогая правоохранительным органам в раскрытии преступления.

С учётом положительных характеристик с места жительства и учёбы, признательной позиции, молодого возраста подсудимого, успевшего в период расследования по делу отметить своё совершеннолетие, и впервые привлекавшегося к уголовной ответственности, суд ему назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Катунь24