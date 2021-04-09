Катунь24: В Барнауле временно закрыли движение на улице Лазурной

Перемещение транспорта ограничено на участке улицы на время дорожно-ремонтных работ.

Фото: barnaul.org

С 8 апреля закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской, уточняет официальный сайт Барнаула. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, в свою очередь, сообщили, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге, вызванных просадкой грунта. Время окончания работ будет уточнено позднее.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка, по возможности выбирать заранее маршруты объезда.



Катунь24