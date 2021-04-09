Катунь24: В Барнауле временно закрыли движение на улице Лазурной

Катунь24: В Барнауле временно закрыли движение на улице Лазурной09.04.2021
Перемещение транспорта ограничено на участке улицы на время дорожно-ремонтных работ.
Фото: barnaul.org
С 8 апреля закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской, уточняет официальный сайт Барнаула. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, в свою очередь, сообщили, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге, вызванных просадкой грунта. Время окончания работ будет уточнено позднее.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка, по возможности выбирать заранее маршруты объезда.