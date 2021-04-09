Катунь24: В правительстве Алтайского края прокомментировали отказ министра здравоохранения от памятной медали профсоюза

Напомним, награду инициировал Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения. В адрес организации был направлен официальный отказ от получения медали «За особый вклад в борьбе с коронавирусом».

Фото: официальный сайт Алтайского края

Замруководителя администрации губернатора и правительства края Игорь Гниденко назвал журналистам телеканала «Катунь 24» в качестве главной причины отказа действующие запреты, установленные двумя федеральными законами: законом о государственно-гражданской службе и законом о противодействии коррупции. В частности, предусмотрен запрет на получение наград и поощрений от общественных организаций без письменного согласия представителя нанимателя – в данном случае губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В соответствии с утвержденным порядком получения таких наград кандидат на награждение должен был представить саму награду и наградные документы на условное хранение в департамент по вопросам государственной службы с уведомлением на имя губернатора. Только после согласования с главой региона такая награда официально вручается номинанту.

«Я знаю, что он был не в курсе о награде. Это тоже было для него большой неожиданностью. По моему мнению, наград заслуживает абсолютное большинство медиков Алтайского края, действующих на передовой борьбы с коронавирусом. Кстати сказать, в администрации президента находятся представления губернатора Алтайского края на награждение медицинских работников недавно учрежденными наградами: орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Ну и, наверное, Дмитрий Владимирович прав в том плане, что окончательно пандемию мы не победили, а значит, итоги подводить еще рано», — заключил Гниденко.

Катунь24