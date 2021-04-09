Катунь24: В Алтайском крае разыскивают мужчину, посягнувшего на половую неприкосновенность ребенка

Действие сексуального характера неизвестный мужчина совершил вчера, 7 апреля 2021 года, перед малолетней девочкой.

Фото: pixabay.com

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, инцидент произошел около дома № 31 на улице Панфиловцев в городе Барнауле.

Разыскиваемому мужчине предположительно 20-35 лет, он был одет в шапку черного цвета, куртку красного цвета и спортивные штаны.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Всем, кому известны подробности или личность неизвестного, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 42-02-02, 29-80-39 или 02.

Катунь24