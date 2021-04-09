Катунь24: В Тальменском районе Алтайского края ликвидирован крупный пожар

Пожарные обнаружили тела двух погибших. Причина возгорания выясняется.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Цветочной в селе Зайцево Тальменского района Алтайского края сегодня ночью, 8 апреля 2021 года.

К прибытию пожарно-спасательных подразделений дом уже полыхал, огонь стремительно распространялся по горючим конструкциям. Очевидно, возгорание было обнаружено слишком поздно, сообщение в пожарную охрану также поступило с опозданием, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ликвидации возгорания были задействованы силы и средства краевого и федерального подразделений (2 единицы техники, 6 человек личного состава). Около полутора часов потребовалось спасателям для полной ликвидации горения. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, причина случившегося выясняется.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращается ко всем согражданам: обратите внимание на живущих с вами по соседству людей, особенно если среди них есть пожилые, одинокие люди, многодетные семьи. Помогите им обеспечить пожарную безопасность в жилье, не будьте равнодушными к чужим проблемам.

Катунь24