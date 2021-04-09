Катунь24: В сибирском городе обнаружили свалку человеческих органов

В Иркутске на территории промбазы местные жители нашли пакеты с биологическими отходами, об этом сообщает прокуратура региона.

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Человеческие органы и ампутированные конечности обнаружили в контейнере на улице Розы Люксембург. По предварительным данным, опасные отходы утилизировали с нарушением транспортировки на необорудованной территории промышленной базы.

«Указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на договорной основе», — отметили в ведомстве.

Сейчас дело на контроль взяла прокуратура Ленинского района Иркутска. Роспотребнадзор назначил проверку.

Катунь24