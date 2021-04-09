Катунь24: В сибирском городе обнаружили свалку человеческих органов

Катунь24: В сибирском городе обнаружили свалку человеческих органов09.04.2021
В Иркутске на территории промбазы местные жители нашли пакеты с биологическими отходами, об этом сообщает прокуратура региона.
Фото: pixabay.com
Человеческие органы и ампутированные конечности обнаружили в контейнере на улице Розы Люксембург. По предварительным данным, опасные отходы утилизировали с нарушением транспортировки на необорудованной территории промышленной базы.
«Указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на договорной основе», — отметили в ведомстве.
Сейчас дело на контроль взяла прокуратура Ленинского района Иркутска. Роспотребнадзор назначил проверку.