Катунь24: В России стали по-новому выплачивать пособия по безработице. Что изменилось?

Теперь максимальное пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей будет выплачиваться в течение трех месяцев от первой выплаты. Затем оно уменьшится до 5 тысяч рублей.

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Постановление правительства вступает в силу 8 апреля.

Изменения затронут россиян, оставшихся без работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. Теперь максимальный размер выплат будет начисляться им с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

В постановлении уточняются и правила выплат беременным женщинам, оставшимся без работы. Если первые три месяца получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться с периодом получения пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам, то компенсация по безработице им будет перенесена на более поздний срок.

Также нововведение затронет граждан, которых в период получения максимального пособия вызвали на военные сборы. После возвращения со сборов они также продолжат получать выплаты по безработице в максимальном размере.

Катунь24