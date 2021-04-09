Катунь24: В Новоалтайске отремонтируют более 7 километров дорог

На восстановление нескольких улиц города выделено около 110 млн рублей.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Состояние дорог города оценил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в ходе своего визита в Новоалтайск 6 апреля 2021 года. Комиссия во главе с министром посетила улицы Крылова и Ударника.

«Сейчас на ряде участков, которые были обновлены в рамках национального проекта, ведется работа по весеннему содержанию. Мы видим, что при очистке тяжелой техникой в некоторых местах деформируются бортовые камни, а где-то и асфальтобетонное покрытие. Подрядчику, выполняющему ремонт улиц, необходимо вместе с организацией, отвечающей за содержание дорог, зафиксировать участки, где были замечены дефекты, и определиться, за чей счет эти недочеты будут устранены, так как ущерб, который был нанесен в ходе мероприятий по содержанию, не является гарантийным», – подчеркнул Александр Дементьев.

При этом он отметил, что в Новоалтайске при ремонте улиц применяется системный подход, сообщает региональный Минтранс. Объекты ремонтируются кварталами, примыкая друг к другу, что способствует развитию инфраструктуры города. Первый заместитель главы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский отметил, что приоритетная цель восстановления дорожных покрытий – ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Катунь24