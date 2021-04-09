Катунь24: В Барнауле рано утром сгорела легковушка

На месте происшествия работали пожарные.

Фото: Инцидент Барнаул

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в переулке Прудском, 29 сгорел легковой автомобиль. Как сообщили администраторам паблика «Инцидент Барнаул» в пресс-службе МЧС по краю, сообщение о пожаре поступило в 5:51.

Легковой автомобиль Subaru Forester сгорел полностью, а у легкового автомобиля Renault Symbol повреждена задняя правая фара.

На тушение выезжали две автоцистерны. Предположительная причина пожара – неисправность транспортного средства.

Катунь24