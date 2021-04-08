Катунь24: В нескольких районах Алтайского края в связи с паводком ввели режим повышенной готовности

В населенных пунктах продолжают подготовительные мероприятия на случай возможного подтопления. Главы местных администраций в ряде муниципалитетов в связи с активным снеготаянием ввели режим повышенной готовности.

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники подразделений МЧС России обходят дворы, информируют население о ситуации. Так, в Петропавловском районе в селе Антоньевка в связи с притоком талой воды провели обход дворов, находящихся в зоне риска, в ходе которого гражданам предложили заблаговременно разместиться у родственников. Помощь в доставке желающих оказывают бойцы 47-й пожарно-спасательной части.

Остается на контроле ситуация в селе Староалейском, где талыми водами изолированы пять жилых домов. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам. В райцентр Краснощеково, где также есть скопления талой воды, направлены сотрудники аэромобильной группировки спасателей с комплектом водоналивных дамб. Подтопленных жилых домов в Алтайском крае на данный момент нет, подчеркнули в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Катунь24