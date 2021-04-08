Катунь24: Виктор Томенко принял участие в окружном совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону

7 апреля полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в режиме видео-конференц-связи провёл совещание по вопросам готовности субъектов Федерации округа к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2021 году.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко принял участие в окружном совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону

В обсуждении приняли участие руководители органов исполнительной власти регионов, главы крупных сибирских городов, прокуроры субъектов Федерации округа, руководители территориальных управлений МЧС России, Ростехнадзора, Росгидромета, Росводресурсов.

«Сейчас основная задача органов власти – организовать работу по подготовке к паводку и пожароопасному периоду таким образом, чтобы даже при самом худшем варианте развития ситуации обеспечить безопасность людей и минимизировать ущерб от стихии», – сказал полпред. По прогнозам Росгидромета, в период прохождения паводка во всех регионах округа ожидается сложная обстановка.

Среди приоритетных направлений названо обеспечение в муниципальных образованиях полной готовности систем оповещения населения, в том числе проведение проверки наличия и исправности резервных и дублирующих схем оповещения. Поручено проконтролировать подготовку пунктов временного размещения граждан с учётом текущей эпидемической ситуации и действующих санитарных требований. В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, обеспечить достаточный запас продуктов, питьевой воды и медикаментов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил полпреду Сергею Меняйло, что в текущем году в регионе ожидается две волны паводка. Первая начнется во второй декаде апреля. К реализации предупредительных противопаводковых мероприятий приступили заблаговременно. На их проведение из бюджета региона выделены необходимые средства. Проведена проверка готовности региональной, муниципальных и локальных систем оповещения населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Риску весеннего половодья подвержено 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края, где проживают чуть более 25 тысяч человек. Транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населенными пунктами, в которых проживает около 19 тысяч человек. Объекты экономики, участки железной дороги, газопроводы и склады ядохимикатов в зону подтопления не попадают. С учетом многолетних наблюдений Главным управлением МЧС по краю разработаны 182 модели развития обстановки, каждая из них включает в себя подробный расчет и сценарий того, как может ситуация развиваться и как должны реагировать все элементы подсистемы РС ЧС на наихудший сценарий. Подготовлено 409 пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 70 тыс. человек», — сообщил Виктор Томенко.

Губернатор также напомнил, что в целях проверки готовности в марте текущего года прошла комплексная тренировка с привлечением органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС. На практике отработаны мероприятия по предупреждению возможных негативных последствий паводка и природных пожаров.

Что касается готовности к прохождению пожароопасного сезона в 2021 году, губернатор Виктор Томенко сообщил, что подготовительная работа началась ещё в конце прошлого года. В октябре на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности были рассмотрены итоги прохождения пожароопасного периода 2020 года и поставлены задачи на пожароопасный период 2021 года, утвержден план основных мероприятий.

Спланированный комплекс мероприятий, сформированная группировка сил и средств, по словам главы региона, позволяет обеспечить в Алтайском крае защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Как сообщает Главное управление МЧС по Алтайскому краю, на территории региона в настоящее время продолжается процесс снеготаяния. Сегодня, 7 апреля, в ходе мониторинга паводковой обстановки установлено, что в селе Староалейское Третьяковского района из-за обильного снеготаяния и повышения уровня талых вод произошёл промыв дорожного полотна водами с полей. В результате отрезаны 5 жилых домов. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь людям, проживающим в изолированных водой домах.

Катунь24