Катунь24: В Барнауле за кардиоцентром может появиться еще одна многоэтажка

Катунь24: В Барнауле за кардиоцентром может появиться еще одна многоэтажка08.04.2021
На улице Гущина между домами 150/4 и 150/3 собираются построить девятиэтажный дом с подземной парковкой.
Фото: Барнаул22
По данным публичной кадастровой карты, работы на этой территории планирует проводить компания «Регионстрой».
Местные жители возмущены таким решением.
«Вся беда в том, что расстояние между домами 50 метров, а будет около 15 м от стены до стены», — написали они в паблике «Барнаул 22» во «ВКонтакте».
Жильцы также отмечают, что во дворах уже недостаточно мест для парковки автомобилей.
Возмущенные горожане обратились к мэру Барнаула Вячеславу Франку.