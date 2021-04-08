Катунь24: В Барнауле за кардиоцентром может появиться еще одна многоэтажка

На улице Гущина между домами 150/4 и 150/3 собираются построить девятиэтажный дом с подземной парковкой.

Фото: Барнаул22

По данным публичной кадастровой карты, работы на этой территории планирует проводить компания «Регионстрой».

Местные жители возмущены таким решением.

«Вся беда в том, что расстояние между домами 50 метров, а будет около 15 м от стены до стены», — написали они в паблике «Барнаул 22» во «ВКонтакте».

Жильцы также отмечают, что во дворах уже недостаточно мест для парковки автомобилей.

Возмущенные горожане обратились к мэру Барнаула Вячеславу Франку.

Катунь24